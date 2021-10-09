عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من ممرض "اسجد للكلب" بعد حكم حبس الطبيب .. شاهد

واقعة السجود للكلب
واقعة السجود للكلب

علق الممرض عادل سالم، صاحب واقعة السجود للكلب، على الحكم على الطبيب بالسجن سنتين، قائلا: " الحمدلله حسيت إن حقي رجعلي وبلدنا جميلة".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بشكر كل الناس اللي وقفت معايا، وحسيت أني رفعت راسي وسط بلدي وناسي، وحسيت أن جزء من حقي رجع لي".


ووجه الشكر للنائب العام ووزير العدل، متابعا: "بلدنا بلد جميلة"، مردفا: "الجميع هنأني بعد صدور الحكم، وأنا سعيد جدا بهذا الحكم".


وأشار الممرض عادل سالم، صاحب واقعة السجود للكلب،: "قدمت على أجازه بدون مرتب من المستشفى لأني تعبت من المهنة بعد الذي حدث معي".

تحقيقات اسجد للكلب|الممرض: الدكتور طلب مني السجود.. وخفت على أكل عيشي

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.

 

وقال المجني عليه عادل سالم، أنا لما دخلت لقيت الدكتور معتز واقف ورا الباب وقفل عليا وبدأ الدكتور عمرو يعاتبني على الكلام اللي سمعه ونقلهوله دكتور معتز وطلب مني دكتور عمرو خيري انط من فوق الحبل وطلب مني أني أسجد للكلب.

 

وتابع المجني عليه ممرض واقعة اسجد للكلب، أنا لقيتهم جايبين سلك كهرباء طويل كان ماسك طرفة الدكتور معتز والسكرتير عمرو وعاوزني أنط من فوقيه اتاري الدكتور عمرو كان بيصور، و أنا شوفتها من قبيل العقاب والإذلال.

 

 

وأضاف ممرض واقعة اسجد للكلب، خلال التحقيقات، استجب لما طلبه مني الدكتور عمرو خيري، والدكتور معتز مدير الطوارئ، لأني كنت خايف على أكل عيشي قلت مفيهاش حاجة لو نفذت الحاجات اللي بيطلبوها مني خاصة اني مكنتش اعرف أنهم بيصوروا.

 

واستطرد المجنى عليه، معرفش هما كانوا يمكن بيعملوا أيه لو أنا رفضت وأنا كنت خايف على أكل عيشي خصوصا أن الدكتور عمرو كان ماسك في ايده عصاية ويهددني بيها ولما مكنتش بكمل كان بيضربني.

 

وخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم عمرو خيري في وجود المحامي الخاص به إتهامات قيامه بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن أستغل سلطته عليه على كونه مساعد له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع سخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته.

 

كما وجهت النيابة للمتهم عمرو خيري وآخرين احتجاز المجني عليه عادل سليم دون أمر أحد الحكام المتخصصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز وكذا سبه بأن وجه المتهم عمرو خيري اليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، وكذا الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بان نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم، وانشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التميز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام وكذا حيازة سلاح أبيض عصا خشبية في أماكن التجمعات.

 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

 

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

 

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

برنامج الحكاية أول تعليق وزير العدل ممرض عادل سالم الممرض عادل سالم صاحب واقعة السجود للكلب واقعة السجود للكلب

ترشيحاتنا

تصفيات مونديال قطر.. المغرب يهزم غينيا بيساو ويبتعد بصدارة المجموعة

توفيق الحكيم.. قصة عدو المرأة الذي لجأ للوساطة من أجل الزواج

استعدادا لـ توسكر .. الزمالك يتسلم زيه الجديد قبل السفر إلى كينيا

عقب اتهامهم بالسرقة.. روسيا تعلن طرد موظفين بالسفارة الأمريكية

لماذا تكتفي "الاستعلامات" بتصريحات وزيري الخارجية والري بشأن سد النهضة؟ رشوان يجيب

كريم شحاتة: أداء المنتخب التكتيكي ارتفع مع كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الصور الأولى من خطوبة مريم عامر منيب

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ