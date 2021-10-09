أول تعليق من ممرض "اسجد للكلب" بعد حكم حبس الطبيب .. شاهد

علق الممرض عادل سالم، صاحب واقعة السجود للكلب، على الحكم على الطبيب بالسجن سنتين، قائلا: " الحمدلله حسيت إن حقي رجعلي وبلدنا جميلة".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بشكر كل الناس اللي وقفت معايا، وحسيت أني رفعت راسي وسط بلدي وناسي، وحسيت أن جزء من حقي رجع لي".



ووجه الشكر للنائب العام ووزير العدل، متابعا: "بلدنا بلد جميلة"، مردفا: "الجميع هنأني بعد صدور الحكم، وأنا سعيد جدا بهذا الحكم".



وأشار الممرض عادل سالم، صاحب واقعة السجود للكلب،: "قدمت على أجازه بدون مرتب من المستشفى لأني تعبت من المهنة بعد الذي حدث معي".

تحقيقات اسجد للكلب|الممرض: الدكتور طلب مني السجود.. وخفت على أكل عيشي

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.

وقال المجني عليه عادل سالم، أنا لما دخلت لقيت الدكتور معتز واقف ورا الباب وقفل عليا وبدأ الدكتور عمرو يعاتبني على الكلام اللي سمعه ونقلهوله دكتور معتز وطلب مني دكتور عمرو خيري انط من فوق الحبل وطلب مني أني أسجد للكلب.

وتابع المجني عليه ممرض واقعة اسجد للكلب، أنا لقيتهم جايبين سلك كهرباء طويل كان ماسك طرفة الدكتور معتز والسكرتير عمرو وعاوزني أنط من فوقيه اتاري الدكتور عمرو كان بيصور، و أنا شوفتها من قبيل العقاب والإذلال.

وأضاف ممرض واقعة اسجد للكلب، خلال التحقيقات، استجب لما طلبه مني الدكتور عمرو خيري، والدكتور معتز مدير الطوارئ، لأني كنت خايف على أكل عيشي قلت مفيهاش حاجة لو نفذت الحاجات اللي بيطلبوها مني خاصة اني مكنتش اعرف أنهم بيصوروا.

واستطرد المجنى عليه، معرفش هما كانوا يمكن بيعملوا أيه لو أنا رفضت وأنا كنت خايف على أكل عيشي خصوصا أن الدكتور عمرو كان ماسك في ايده عصاية ويهددني بيها ولما مكنتش بكمل كان بيضربني.

وخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم عمرو خيري في وجود المحامي الخاص به إتهامات قيامه بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن أستغل سلطته عليه على كونه مساعد له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع سخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته.

كما وجهت النيابة للمتهم عمرو خيري وآخرين احتجاز المجني عليه عادل سليم دون أمر أحد الحكام المتخصصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز وكذا سبه بأن وجه المتهم عمرو خيري اليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، وكذا الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بان نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم، وانشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التميز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام وكذا حيازة سلاح أبيض عصا خشبية في أماكن التجمعات.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.