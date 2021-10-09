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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد أسامة: حالة سيسيه مطمئنة ويخضع لمزيد من الفحوص

صدى البلد

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه حرص على فحص الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق؛ فور وصوله للنادي، عقب عودته إلى القاهرة اليوم.

 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن حالة سيسيه مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الفترة المقبلة؛ للاطمئنان على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وعقد سيسيه، جلسة، اليوم، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على هامش التدريبات، اطمأن خلالها المدير الفني على اللاعب، وخاض سيسيه تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

 

ويستعد الزمالك، للقاء توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

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