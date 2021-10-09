خبير معلوماتي: الهدف الأساسي للتحول الرقمي تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن الهدف الأساسي للتحول الرقمي تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن التكنولوجيا أحد محاور التحول الرقمي، متابعًا أنه في حالة أن تكون الخدمة معقدة يعزف عنها المستخدمين، مؤكدًا أنه في حال عمل منظومة للتحول الرقمي لابد أن أراعي المستخدم النهائي لتلك المنظومة.

وأضاف الدكتور محمد الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن منظومة التحول الرقمي تضم ملايين من المستخدم النهائي، وبالتالي الغاية الحقيقة للتحول الرقمي خدمة هؤلاء.

وأوضح محمد الجندي، أن الدولة حريصة على تقديم خدمة رقمية سلسة وغير معقدة، لافتا إلى أن هناك فرق شاسع بين الميكنة والتحول الرقمي والرقمنة.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن الأرشفة تدخل في نطاق الميكنة، لكن وضع الملفات على أجهزة الحاسب ليست تحول رقمي.