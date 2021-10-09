بعد حكم حبس الطبيب.. محامي ممرض "اسجد للكلب": موكلي واجه سخافات ..فيديو

قال وليد السروجي، محامي المجني عليه الممرض صاحب واقعة السجود للكلب، إنه تم توجيه العديد من الاتهامات للمتهمين، منها تهمة احتجاز الممرض في العيادة والتنمر عليه وحيازة سلاح أبيض، لافتا: "صدر بحقهم حكم بالسجن سنتين مع الحكم بجانب الغرامة 100 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه".

وأضاف "السروجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بعد جلسة اليوم تم توجيه المتهمين لإدارة تنفيذ الأحكام وطلبنا من النيابة الاستئناف على كافة التهم".

وأشار: "موكلي طلب العودة إلى عمله وطلبوا منه تقديم طلب وهو يواجه صعوبات في العودة إلى عمله ولن نتمكن من مقاضاة المستشفى قبل أن تنتهي القضية".

وتابع: "القضاء أصدر حكم بالغرامة 100 ألف جنيه وهي غرامة ولن يحصل عليها الضحية، وعم عادل ضحية الواقعة لم يتمكن من العودة إلى عمله بالمستشفى".

وأوضح: "موكلي واجه كثيرا من السخافات والبعض قال له أنه لم يكن من المفترض أن يكبر الموضوع بهذا الشكل رغم أنه لم يتسبب في أي مشكلة".

