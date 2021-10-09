ماهر فرغلي: أكثر من 60 منظمة إخوانية في بريطانيا تعمل بشكل قانوني

قال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن الحالة الاخوانية متغيرة وبها تحولات كثيرة للغاية، والحركية الجديدة للإخوان تحاول القفز على الحصار المفروض عليهم في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، وكل ذلك يجعل التنظيم الإخواني يغير جلده أكثر من مرة.

وأضاف ماهر فرغلي، خلال حواره مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن السلطات السوسرية عثروا في بيت أحد قادة الإخوان في أوروبا على وثائق لخطة للمشروع السري للإسلاميين الذي نشر في كتاب الفتح الاسلامي للغرب.

وأكد ماهر فرغلي، أن الإخوان يتخذون من المنظمات الخيرية ستارًا لأنشطاتهم الإرهابية، متابعًا انهم استطاعوا تعطيل قرارات عديدة داخل البرلمان البريطاني لوقف نشاطهم ، لافتًا إلى أنه يوجد أكثر من 60 منظمة إخوانية في بريطانيا تعمل بشكل قانوني.

وتابع ماهر فرغلي، أن الإخوان تحدثوا عن الفتح الإسلامي للغرب عن طريق استخدام الديمقراطية في أوروبا، إلى جانب احتواء الجاليات العربية في أوروبا لاستغلالهم في خططهم.