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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحفل أسطوري.. المشاهد الأولى لخطوبة ابنة عامر منيب.. فيديو

مريم منيب وخطيبها
مريم منيب وخطيبها

احتفلت الفنانة  مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب بحفل خطوبتها اليوم وذلك بحضور بعض من نجوم الفن .

وشهد حفل الخطوبة غناء مريم عامر منيب وتقديمها بعض الأغانى .

وظهرت مريم منيب بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا وجذابا، واعتمدت في إطلالتها على الشهر المنسدل والمكياج الرقيق.

ويرصد صدى البلد فيديوهات من الحفل 

 

وأحيت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده، وشاركت صورا تجمعهما، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

https://www.instagram.com/reel/CU0rkM0oIts/?utm_medium=copy_link

وكتبت في رسالة مؤثرة: “لقد جعل حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئًا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون، وتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص بابتسامته المعدية، رحل ولكن ذكراه عمرها ما هترحل”.

 

وقدمت مريم عامر منيب، عددا من الأغانى في الفترة الماضية، خاصة بعد ظهورها بأغنية لوالدها الفنان الراحل عامر منيب.

 

يذكر أن الفنان الراحل عامر منيب قدم العديد من الأعمال الفنية التى نالت إعجاب الجمهور وحقق العديد من النجاحات على مستوى الغناء والسينما.

عامر منيب ووصيته:

رفض عامر منيب  خلال أيامه الأخيرة التعامل مع شقيقته أمينة، حيث كان على خلاف معها بسبب اتهامها في العديد من عمليات النصب، حيث حكم عليها غيابيًا بالسجن 3 سنوات بتهمة النصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 600 ألف دولار، بعدما أوهمته بقدرتها على تسهيل بيع صفقات حصص منظمة "الأوبك" العالمية من البترول والغاز ووقعت على شيكات بنكية دون رصيد.

 

وكتب عامر منيب في  وصيته التي أعطاها لزوجته إيمان الألفي، أنه يوصي  بمنع "أمينة" من التواجد في جنازته وحضور مراسم العزاء، إلا بعدما تعود لصوابها وتعلن توبتها وتعيد الأموال لأصحابها.

عامر منيب مريم منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب حفل خطوبتها

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