محامي طبيب "السجود للكلب" : الممرض سقط حقه |فيديو

علق المستشار هاني حمودة محامي الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب، على الحكم على الطبيب بحبسه سنتين قائلا “استأنفنا على الحكم لجلسة 18 أكتوبر”.



وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "المحكمة لم تدِن الطبيب في تهمة الاحتجاز، لأن الممرض لم يقم الدعوى ومر على الواقعة أكثر من 3 شهور، مما يعني وجود رضاء ضمني منه، لذلك سقط حقه".

وأشار إلى أنه قدم طلبا جوهريا بشأن الاستعلام عن أول موقع نشر الفيديو، وتم تداوله من خلال هذا الموقع، متابعا: "الطبيب لم ينشر الفيديو، ولكن تعرض للاختراق والابتزاز من قبل المخترقين".

وأوضح: "الطبيب ليس مسؤولا عن نشر هذا الفيديو، وهناك فارق بين الهزار والقصد الجنائي، والواقعة كانت هزار، لم يكن فيها قصد جنائي".