استعدادا لـ توسكر .. الزمالك يتسلم زيه الجديد قبل السفر إلى كينيا

تسلم مسؤولو نادي الزمالك زي الموسم الجديد للفريق الأول لكرة القدم من شركة كيلمي الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.



وسيظهر الفريق الأبيض بالزي الجديد في مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.



وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.