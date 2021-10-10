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تفاصيل تغطية الطرق الجديدة بشبكة الهاتف المحمول.. فيديو

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قال المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن من أهم مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو ضمان وصول خدمات الاتصالات لكافة أفراد المجتمع ونشرها في كافة ربوع مصر.

 


وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء في إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول، لافتا إلى أن هذه الطرق تخدم 5 محافظات هي الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا.

 

وأشار إلى أن الطريق الأول هو طريق امتداد محور 30 يونيه من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، والطريق الثاني هو طريق مفيض بحيرة باريس، وذلك بمحافظة الوادي الجديد، أما الطريق الثالث هو الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين، بمحافظة أسوان، والطريق الرابع هو طريق الكريمات إلى بني سويف، والواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف، وأخيرا الطريق الخامس هو الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي، بمحافظة المنيا.

 


وأكد أن المشروع يأتي ضمن المشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية، وفي إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

 

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