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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دريد لحام عن مستوى الافلام السورية: يكفي أننا قادرون على صناعة عمل| خاص

دريد لحام
دريد لحام

كشف الفنان دريد لحام عن رأيه في كستوى الافلام السورية خلال الفترة الاخيرة

وقال دريد في تصريحات ل"صدى البلد": نتيجة الظروف الصعبة التى تمر بها سوريا لا أنظر لمستوى الأفلام ثقافيا أو فنيا، وكون صناع السينما قادرين على إنتاج فيلم فى ظل هذه الظروف فهو أمر رائع، ومعظم الأفلام المتواجدة حاليا من أجل توثيق ما مرت به سوريا للأجيال القادمة، لكى يروا الحقيقة ويعرفوا ماذا حدث".


قال الفنان دريد لحام انه لايوجد خليفة له في الفن وانه من الممكن ان يكون هناك فنان اهم منه ولكن لن يشبهه.

وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد": في الماضي كانوا يقولون إن الفنان عبد الحليم حافظ وقف ضد وصول فنانين، ولكن رحل عبد الحليم هل له خليفة الآن، الاجابة هى لا، حتى لو هناك أصوات أفضل منه ولكن لن تجد بينهم عبد الحليم لأن الفن لايورث.

دريد لحام: لايوجد خليفة لي ولن نجد بيننا حليم الآن ..لهذا السبب

دريد لحام لـ صدى البلد: لم تعد هناك كوميديا.. والإفيهات المتداولة غريبة

أبدى الفنان الكبيردريد لحام رأيه في الكوميديا التي يقدمها الأجيال الجديدة من الممثلين، وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد أنه لم يعد هناك كوميديا.

وأوضح دريد": الكوميديا تأتي من تصرف الممثل والواقعية وليس من الإفيهات الغريبة التي يتداولوها على الشاشة والتي تنبع من نص غير محكوم، وأوجه تحية واحترام لكل من أضحكونا.

كشف الفنان دريد لحام سبب غيابه عن السينما المصرية منذ سنوات.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":أنا لم أمانع، ولم أطلب لهذا الموضوع ورفضت، كما أننى تغيبت عن السينما بشكل عام فترة كبيرة لأننى لم أجد عملًا يتلاءم معى، وأنا لست من الممثلين الذين يشاركون فى أى عمل للبقاء على الساحة فقط.

وكانت قد أقيمت ندوة تكريم الفنان السوري الكبير دريد لحام، ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دورته السابعة والثلاثين، وأدارها الأمير أباظة رئيس المهرجان.
 

عبد الحليم حافظ البحر المتوسط مهرجان سوريا الفنان دريد لحام دريد لحام الفنان عبد الحليم

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