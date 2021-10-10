محمد الجندي يوضح تفاصيل استراتيجية التحول الرقمي للنيابات.. فيديو

كشف محمد الجندي، الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، تفاصيل إطلاق الاستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، قائلا إن الاستراتيجية تتبع الأسلوب والمنهج العلمي لوضع خطة للنيابة العامة من أجل تواجد نيابة عامة بلا أوراق.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النيابة للتحول الرقمي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، ويتم تدريب كل أعضاء النيابة على استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.

وأوضح أن الاستراتيجية سيتم تطبيقها على فترة زمنية مداها القصير 12 شهرا والبعيد عامين، مؤكدا أنه سيتم البحث عن أفضل الممارسات الوطنية والدولية في استراتيجية النيابة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المواطن سيشعر بتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة والتخلي على الأوراق بعد تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، متابعا: "استراتيجية التحول الرقمي للنيابة العامة تحدث التكامل مع وزارة العدل والمحاكم ووزارة العدل، ونسعى إلى سرعة تنفيذ الاستراتيجية للتحول الرقمي".

وأكما: "لابد أن يشعر عضو النيابة العامة بالتغيير نحو الرقمنة، التحول الرقمي ثقافة وبه محور للوعي والابتكار والإبداع "، لافتا: "التحول الرقمي في النيابة العامة ليس استخدام التكنولوجيا فقط ولكنه وسيلة للوصول إلى غاية تسهيل الإجراءات".

