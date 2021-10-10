السينارست أحمد عبد الفتاح : "مسلسل رق الحبيب " مستوحى من أغنية لأم كلثوم

قال السيناريست أحمد عبد الفتاح انه يعشق الحب في مراحل الحياة الأخيرة لذلك استهوته هذه الفكرة و كان يريد ان يعيد نماذج من الماضي ذهبت من الذاكرة وتم نسيانها و مشاعر فقدت في زحام الحياة .

و أضاف عبد الفتاح خلال لقاء اسرة " حكاية رق الحبيب "من مسلسل ورا كل باب " مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه استوحى اسم المسلسل من اغنية الست ام كلثوم رق الحبيب و كلمات الشاعر احمد رامى و الحان القصبجى " ، و كنا اثناء التصوير نقوم بتشغيل هذه الاغنية .

وعلي جانب اخر اوضح الفنان أحمد فؤاد سليم بانه سعيد بالمشاركة في مسلسل " رق الحبيب" مشيدا بالفنانة القديرة سوسن بدر.

حكاية رق الحبيب يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.