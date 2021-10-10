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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السينارست أحمد عبد الفتاح : "مسلسل رق الحبيب " مستوحى من أغنية لأم كلثوم

صدى البلد

قال السيناريست أحمد عبد الفتاح  انه يعشق الحب في مراحل الحياة الأخيرة لذلك استهوته هذه الفكرة و كان يريد ان يعيد نماذج من الماضي ذهبت من الذاكرة وتم نسيانها و مشاعر فقدت في زحام الحياة .

و أضاف عبد الفتاح خلال لقاء اسرة " حكاية رق الحبيب "من مسلسل ورا كل باب "  مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،  انه استوحى اسم المسلسل من اغنية الست ام كلثوم رق الحبيب و كلمات الشاعر احمد رامى و الحان القصبجى  "  ، و كنا اثناء التصوير نقوم بتشغيل هذه الاغنية .

وعلي جانب اخر  اوضح الفنان أحمد فؤاد سليم بانه سعيد بالمشاركة في مسلسل " رق الحبيب" مشيدا بالفنانة القديرة سوسن بدر.

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حكاية رق الحبيب يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج  إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.

سوسن بدر واحد من الناس عمرو الليثي مسلسل ام كلثوم الإعلامي عمرو الليثي

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