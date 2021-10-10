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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يحذر المواطنين: محدش يرد على أي نمرة من المالديف.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

حذر الإعلامي عمرو أديب، المواطنين من الوقوع في عمليات الاحتيال والنصب التي تتم من خلال السوشيال ميديا، قائلا: "أي حد يجيله اتصال من نمرة من المالديف ميردش عليها".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "فيه عمليات قرصنة وعمليات سحب الرصيد بتحصل، أرجوكم لو جالك اتصال من المالديف ماتردش ده نصب وسرقة.. إلا لو عندك عمتك في المالديف ولا حاجة".

وأشار إلى أن هناك بعض الهاكرز يستخدمون تلك التقنيات للسطو على البيانات والأرصدة على محافظ الهواتف الإلكترونية، مردفا: "متردش على حد من المالديف إلا لو موضوع المالديف مهم بالنسبة لك، عائلتك في المالديف أو تملك فندق هناك، غير كدا لو سمحتم محدش يرد على نمرة من المالديف".

وأوضح أن بعض الهواتف لديها خاصية معرفة كود الدولة الواردة منها المكالمة، ولو معندكش بلاش ترد على أي أرقام من جزر المالديف إلا في حالة لو ليك حد تعرفه في تلك جزر.

الإعلامي عمرو أديب برنامج الحكاية سوشيال ميديا جزر المالديف السوشيال ميديا عمرو أديب المالديف

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