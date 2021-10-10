الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

تبنت النساء المسنات في الصين هواية جديدة للتواصل الاجتماعي والهرب من الشيخوخة المبكرة بالرقص المربع والأغاني الصاخبة في الشوارع والحدائق العامة.

تتجمع النساء في منتصف العمر وكبار السن في الصين معظم الليالي أو خلال الصباح الباكر في الحدائق العامة ومراكز الرقص المربّع للترفيه عن أنفسهن.

وفقًا لتقرير The Guardian، فإن هذه "الجماعات المسنة" التي مرت بالثورة الثقافية في الستينيات، ترقص معًا على الموسيقى الصينية "الصاخبة" في الشوارع والحدائق مما أزعج السكان المحليين.

ابتكار صيني لوقف حفلات الجدات الصاخبة

نظرًا لأن السكان المحليين "خائفون جدًا'' من مواجهة تلك "الجدات الراقصات'' على الموسيقى الصاخبة، فقد انتشر جهاز شبيه بالبندقية يعمل عن بُعد يدعي تعطيل مكبر صوت من مسافة 50 مترًا كحل لهذه المشكلة.

وفقًا لـ South China Morning Post، يسمح الرقص المربع لهؤلاء النساء المسنات، وخاصة أولئك اللائي يعشن بمفردهن، بالاختلاط والتواصل الاجتماعي.

تشكل هؤلاء النساء روابط قوية، غالبًا ما يتسوقن أو يقمن بأنشطة أخرى، بما في ذلك الاستثمارات الجماعية معًا.

ومع ذلك، اشتكى السكان الصينيون المحليون من التلوث الضوضائي بسبب الموسيقى الصاخبة.