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توك شو

هل الحكم بالحبس عامين لـ الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب نهائي؟ .. محامي بالنقض يكشف التفاصيل

صدى البلد

علق عصام شيحة، محامي بالنقض، على الحكم على الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب، بحبسه سنتين، قائلاً: "هذه الحُكم صدر بناء على قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات"، مشيراً إلى أن الطبيب أخذ براءة في تهمتي الإعتداء على القيم الأُسرية، ونشر مقطع الفيديو المسيء للممرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "ON"، أن الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب أخذ حُكم من الدرجة الأولى فقط، موضحاً أن لديه درجة استئناف أمام المحكمة الاقتصادية.

وتابع محامي بالنقض قائلاً: "سنتين بالنسبة للطبيب والواقعة تعتبر حُكم مشدد، ولكن ذلك لأن ظاهرة التنمر زادت خلال السنوات الأخيرة مما دفع المفرق إلى التدخل وتعديل القانون وتشديد العقوبة".

وأكمل عصام شيحة أن تشديد العقوبة ومضاعفتها في هذه الواقعة يرجع لسببين، موضحاً أن السبب الأول حدوث الواقعة من شخصين، والسبب الثاني أن الطبيب ومساعده لهم سلطة على المجني عليه.

ومن جانبه، علق المستشار هاني حمودة محامي الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب، على الحكم على الطبيب بحبسه سنتين قائلا “استأنفنا على الحكم لجلسة 18 أكتوبر”.

وأضاف هاني حمودة قائلاً: "المحكمة لم تدِن الطبيب في تهمة الاحتجاز، لأن الممرض لم يقم الدعوى ومر على الواقعة أكثر من 3 شهور، مما يعني وجود رضاء ضمني منه، لذلك سقط حقه".

وأشار محامي الطبيب إلى أنه قدم طلبا جوهريا بشأن الاستعلام عن أول موقع نشر الفيديو، وتم تداوله من خلال هذا الموقع، متابعا: "الطبيب لم ينشر الفيديو، ولكن تعرض للاختراق والابتزاز من قبل المخترقين".

وأوضح هاني حمودة: "الطبيب ليس مسؤولا عن نشر هذا الفيديو، وهناك فارق بين الهزار والقصد الجنائي، والواقعة كانت هزار، لم يكن فيها قصد جنائي".

ومن جانبه، قال وليد السروجي، محامي المجني عليه الممرض صاحب واقعة السجود للكلب، إنه تم توجيه العديد من الاتهامات للمتهمين، منها تهمة احتجاز الممرض في العيادة والتنمر عليه وحيازة سلاح أبيض، لافتا: "صدر بحقهم حكم بالسجن سنتين مع الحكم بجانب الغرامة 100 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه".

وأضاف وليد السروجي قائلاً: "بعد جلسة اليوم تم توجيه المتهمين لإدارة تنفيذ الأحكام وطلبنا من النيابة الاستئناف على كافة التهم".

وأشار محامي المجني عليه الممرض صاحب واقعة السجود للكلب: "موكلي طلب العودة إلى عمله وطلبوا منه تقديم طلب وهو يواجه صعوبات في العودة إلى عمله ولن نتمكن من مقاضاة المستشفى قبل أن تنتهي القضية".

وتابع وليد السروجي قائلاً: "القضاء أصدر حكم بالغرامة 100 ألف جنيه وهي غرامة ولن يحصل عليها الضحية، وعم عادل ضحية الواقعة لم يتمكن من العودة إلى عمله بالمستشفى".

وأوضح محامي المجني عليه الممرض صاحب واقعة السجود للكلب قائلاً: "موكلي واجه كثيرا من السخافات والبعض قال له أنه لم يكن من المفترض أن يكبر الموضوع بهذا الشكل رغم أنه لم يتسبب في أي مشكلة".

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