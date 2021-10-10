نجم سلة الأهلي: البطولة العربية قوية.. وأوجستي قادنا للتتويج

قال إيهاب أمين، نجم فريق كرة السلة في الأهلي، إن فريقه استحق التتويج بالبطولة العربية التي أقيمت خلال الأيام الماضية على الصالة المغطاة لنادي الاتحاد السكندري.

وأضاف إيهاب أمين، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، البطولة العربية كانت قوية للغاية، حيث شارك فيها أندية مميزة مثل الاتحاد والكويت الكويتي.

وتابع: كنا نعاني من الإجهاد قبل المباراة النهائية، ولكن المدرب أوجستي استطاع قيادة الفريق بجدارة، وسياسة التدوير نجحت في جعل الفريق واقفا على قدميه حتى الثواني الأخيرة في البطولة.

واختتم: هذه البطولة ستكون فاتحة خير للفريق، وقد جاءت في وقت مناسب، ويكفي أنها الأولى للأهلي في تاريخه.