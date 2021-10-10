مواعيد مباريات اليوم الأحد 10- 10- 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 10 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى ابرزها مواجهات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم و نهائى الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم
جمهورية إفريقيا الوسطى X نيجيريا – الساعة الثانية ظهرا
كينيا X مالي – الساعة الثالثة عصرا
أوغندا X رواندا – الساعة الثالثة عصرا
بنين X تنزانيا – الساعة الثالثة عصرا
زامبيا X غينيا الاستوائية – الساعة السادسة مساء
مدغشقر X جمهورية الكونغو – الساعة السادسة مساء
الرأس الأخضر X ليبيريا – الساعة السادسة مساء
موريتانيا X تونس – الساعة التاسعة مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
بوليفيا X بيرو – الساعة العاشرة مساء
فنزويلا X الإكوادور – الساعة العاشرة والنصف مساء
كولومبيا X البرازيل – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports Connect
الأرجنتين X أوروجواي – الساعة الواحدة والنصف صباحا على قناة beIN Sports Connect
تشيلي X باراجواي – الساعة الثانية صباحا
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
إيطاليا X بلجيكا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
إسبانيا X فرنسا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium