عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10- 10- 2021.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 10 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى ابرزها مواجهات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم و نهائى الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

جمهورية إفريقيا الوسطى X نيجيريا – الساعة الثانية ظهرا      

كينيا X مالي – الساعة الثالثة عصرا        

أوغندا  X رواندا – الساعة الثالثة عصرا    

بنين X تنزانيا – الساعة الثالثة عصرا

زامبيا  X غينيا الاستوائية – الساعة السادسة مساء

مدغشقر X جمهورية الكونغو – الساعة السادسة مساء    

الرأس الأخضر X ليبيريا – الساعة السادسة مساء        

موريتانيا X تونس – الساعة التاسعة مساء  

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

 

بوليفيا  X بيرو – الساعة العاشرة مساء                

فنزويلا X الإكوادور – الساعة العاشرة والنصف مساء              

كولومبيا X البرازيل – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports Connect

الأرجنتين X أوروجواي – الساعة الواحدة والنصف صباحا على قناة beIN Sports Connect

تشيلي  X باراجواي – الساعة الثانية صباحا                  

 

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

إيطاليا  X بلجيكا – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

إسبانيا  X فرنسا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

 

 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم كأس العالم القنوات مواعيد مباريات القنوات الناقلة إفريقيا 2021 اليوم الأحد beIN Sports التصفيات الأفريقية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الأمم الأوروبية مباريات التصفيات الإفريقية

ترشيحاتنا

أبو القنبلة الذرية الوحيدة بالعالم الإسلامي.. وفاة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان

هل الحكم بالحبس عامين لـ الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب نهائي؟ .. محامي بالنقض يكشف التفاصيل

الدراسة تنتظم بجميع المدارس.. وجولات للمسئولون لمتابعة تنفيذ التعليمات

علي جمعة: شفاعة النبي يوم القيامة تشمل المؤمن والكافر معا

الأولى منذ 2003|انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق.. والكاظمي يصفها بفرصة تغيير الواقع

سعر الدولار في البنوك اليوم 10- 10- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ