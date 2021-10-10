شايفك ومطنشك .. دياب يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة غامضة

نشر الفنان محمد دياب صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق دياب قائلا “ عارفك و شايفك و مطنشك ”.

ويذكر ان حرص الفنان محمد دياب، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر.



ونشر دياب، صورة تجمعه مع كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبى يا اجدع واطيب خلق الله".

ويحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم الاحد، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.

يقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.