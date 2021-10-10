بالصور .. الطلاب يلتزمون بإرتداء الكمامات في مدارس الزاوية الحمراء

شهدت مدارس الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، إلتزاما تاما بالاجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا في اول ايام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

حيث التزم جميع الطلاب بإرتداء الكمامات و واقي الوجه داخل المدارس ، كما إلتزموا بالتباعد اللازم اثناء الوقوف في طابور الدخول إلى المدارس.

و وقف الطلاب و المعلمون صباح اليوم في اول طابور صباح في العام الدراسي الجديد ، وألتزم الجميع بأداء تحية العلم وسط اجواء مبهجة اثناء استقبال العام الدراسي الجديد.

وألتزمت المدارس بتخصيص جزء من الاذاعة المدرسية بالحديث عن انتصارات أكتوبر ، كما سيتم تخصيص الحصة الاولى للحديث عن نفس الموضوع تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : الدراسة ستكون منتظمة هذا العام في المدارس، وسيتم تسجيل الحضور والغياب، وسيتم عقد الامتحانات داخل المدارس وليس في المنازل، ولن يتم اللجوء إلى التقييم بالأبحاث هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون عاماً نظامياً منضبطاً، مشيراً إلى أن جميع مصادر التعلم الرقمية ستكون متاحة ولكن كعنصر مساعد مع انتظام الطلاب داخل الفصول في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب حضور الطلاب والمعلمين في مدارس جمهورية مصر العربية اليوم مرتفعة جدا ، مشيرةً إلى أن المدارس كاملة العدد.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أن الاقبال على الالتزام بالحضور في المدارس امر جيد جدا ، مؤكدة أنه لا تراجع عن اتمام العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وبحضور كامل في المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، أن لجان المتابعة المشكلة من قيادات الوزارة و المديريات التعليمية ، تمر على المدارس للتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة الخاصة سواء الخاصة بضوابط العملية التعليمية أوالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن أي مخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم سوف يقابلها تعامل بشكل قانوني بتطبيق العقوبات على المخالفين.

وقال وزير التربية والتعليم إن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة

وأضاف وزير التعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

كما أوضح وزير التربية والتعليم ، الوزارة قد وفرت اجهزة قياس حراري وغرف عزل و بوابات تعقيم في المدارس لتأمين جميع ابناءنا الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا