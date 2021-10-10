نتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة هامة ومرتقبة تجمع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم وبطل العالم فى نسخته الأخيرة 2018 أمام نظيره منتخب إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1 فى مباراة مثيرة ، فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة ورائعة على حساب بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتادور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب أمام فرنسا، بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا وثيو هيرنانديز.



ويتطلع الديوك لمصالحة جماهيرهم، بانتزاع لقب دوري الأمم الأوروبية، تعويضاً لإخفاق يورو 2020، بعد الخروج المهين أمام سويسرا من دور الـ 16، بركلات الترجيح.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمى: هوجو لوريس



خط الدفاع: بافارد – كوندي – فاران – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز – رابيو – بوجبا

خط الهجوم: جريزمان – كيليان مبابي – كريم بنزيما.