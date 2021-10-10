عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية

فرنسا
فرنسا

نتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة هامة ومرتقبة تجمع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم وبطل العالم فى نسخته الأخيرة 2018 أمام نظيره منتخب إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1 فى مباراة مثيرة  ، فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة ورائعة على حساب  بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتادور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب فرنسا بقيادة  مدربه ديديه ديشامب أمام فرنسا، بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا وثيو هيرنانديز.


ويتطلع الديوك لمصالحة جماهيرهم، بانتزاع لقب دوري الأمم الأوروبية، تعويضاً لإخفاق يورو 2020، بعد الخروج المهين أمام سويسرا من دور الـ 16، بركلات الترجيح.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية 


حراسة المرمى: هوجو لوريس


خط الدفاع: بافارد – كوندي – فاران – ثيو هيرنانديز

خط الوسط:  لوكاس هرنانديز – رابيو – بوجبا

خط الهجوم: جريزمان – كيليان مبابي – كريم بنزيما.

منتخب فرنسا منتخب اسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية ديديه ديشامب كريم بنزيما كيليان مبابي انطوان جريزمان

ترشيحاتنا

"مش الطلاب بس" .. شاهد تطبيق الاجراءات الاحترازية على المعلمين في المدارس

لا يهمني أحد.. حسن مصطفى: أنا أهلاوي 100%.. ومن حقي دعوة أصدقائي .. فيديو

الرى: مشروعات متعددة فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم لهذا السبب

هل تجوز قراءة الفاتحة عند كل مناسبة؟.. مستشار المفتي يجيب

سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ