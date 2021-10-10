حملة إزالات للتعديات فى أرمنت...صور

أكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أنه بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد ،وتم رصد مخالفتين تعدي على أرض إصلاح زراعي.



وأوضح عاشورأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بعمل رقاب اعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ بناحية حوض ال ١٢٥ إصلاح الوابورات وتم إزالة جميع رقاب الاعمدة على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.



والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٥٧ إصلاح الوابورات ،وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي التنظيم ومدير جمعية إصلاح الوابورات.



جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد .

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