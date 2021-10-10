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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشارك في معرض " تراثنا " : أسرتي بتشتغل معايا وبشجعهم وأدربهم|فيديو

أيمن عبد الفتاح
أيمن عبد الفتاح مؤسس مشروع أسرة الفن اليدوي

قال أيمن عبد الفتاح ، مؤسس مشروع أسرة الفن اليدوي والحائز على  جائزة المركز الأول بالمعرض ، إنها المشاركة الأولى له في المعرض ، وهو من محافظة الفيوم ، متابعا :" المعرض فرصة أننا نعرض شغلنا " .

وأضاف أيمن عبد الفتاح ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على " القناة الأولى " ، أن الأهالي بالفيوم كانوا ينتظرون معرضا يقام في قرية " تونس " السياحية مرة في العام الواحد ، وتعدد المعارض ساعد الأهالي في ألا يكون الشغل محدد بتوقيت معين .

وتابع : أسرتي كلها 7 أفراد وبنشتغل في الحرف اليدوية ، وأنا بوجهم وأدربهم ، وبشجعهم أنهم ينفذوا بأيديهم . 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت،  معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب. وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.

مؤسس مشروع أسرة الفن اليدوي أيمن عبد الفتاح مؤسس مشروع أسرة الفن اليدوي معرض تراثنا اخبار التوك شو برنامج صباح الخير يا مصر

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