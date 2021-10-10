إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 فى تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى سبتمبر الماضى 379562 رسالة، تضمنت 72260 شكوى.

تم حل 69975 شكوى بنسبة 96.8%، وجار حل 2285 شكوى.

خلال شهر سبتمبر الماضى تلقت المبادرة 11 ألف رسالة، منها 2005 شكاوى تم الرد منها على 1568 شكوى منها بنسبة 78%، وجار حل 437 شكوى.

شكاوى القمامة بلغت 1079 شكوى والإشغالات 717 شكوى.

بلغت شكاوى مخالفات البناء 123 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى والفساد 5 شكاوى.

23 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة".

تلقت المبادرة عبر الواتس آب 9080 رسالة خلال شهر سبتمبر تضمنت 1644 شكوى، تم حل 1296 شكوى منها بنسبة 79%.

بلغ عدد المتابعين للصفحة 64 ألفاً و439 متابعاً وعدد المشاهدات 21 ألف مشاهدة، وتلقت الصفحة 1850 رسالة من المواطنين، منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%.

البريد الإلكترونى تلقي 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70%.

الخط الساخن استقبل 324 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

ودعا اللواء محمود شعراوى، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، إلى التواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع” من خلال وسائل الاتصال المختلفة التى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.