تفاصيل أحدث بروتوكول لبنك أبو ظبي الأول ضمن دعم القطاع العقاري

أعلنت شركة MG Developments، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك "أبو ظبي الأول"، وذلك لتوفير التمويل اللازم للعملاء الراغبين في شراء وحدات أحد المشروعات بفترة سداد تصل إلي 15 عاماً.

يأتي توقيع بروتوكول التعاون بعد الدراسة التي قام بها البنك لمشروعات الشركة والتي تدل علي الاستقرار المالي الذي يميزها بشكل يسمح تمويل مشروعاتها تمويلاً ذاتياً، فضلاً عن سرعة التنفيذ والتسليم للعملاء قبل المواعيد المحددة مسبقاً، مع الالتزام بالجودة سواء في الخامات المستخدمة أو في دقة التنفيذ.

وفي هذا الإطار أشاد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، بالمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية في المجال العقاري ومال لها من تأثير إيجابي على هذا السوق الحيوي وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد المصري باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأهم دوافع النمو الاقتصادي المنشود في مصر، فضلاً عن كونه يمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على توفير الغالبية العظمى من إجمالي الوظائف في السوق.

مضيفا أن تلك الشراكة بين الشركة والبنك هدفها المساهمة الفعالة في تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل شركات التطوير العقاري، وتوفير التمويل اللازم كذلك لعملاء هذا المجال الاقتصادي الفعال وتذليل كافة العقبات التي تواجه المجال العقاري بأطرافه من شركات تطوير واستثمار عقاري وعملاء بما يتناسب مع أوضاع السوق المصري في الوقت الراهن.