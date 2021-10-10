تعليم سوهاج: تعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال الطلاب

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن مدارس المحافظة فتحت أبوابها اليوم لاستقبال ما يقرب من مليون و100 ألف طالب على مستوى محافظة سوهاج.

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد،، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن المحافظة استعدت استعدادا كاملا مع وزارة الصحة بتوجيهات من وزير التربية والتعليم والمحافظ لاستقبال الطلاب فى المدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية بداية من تطعيم المعلمين بالكامل بلا استثناء على مستوى المحافظة، وتعقيم كل المدارس.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عربي أبو زيد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج -بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد - إن هناك ما يقرب من 3000 مدرسة بدأت في العمل بالمحافظة ، بإجمالي مليون و300 ألف طالب .

وأكد أنه تم تطعيم 100% من العاملين داخل العملية التعليمية ؛ مما يعطي أشاره طمأنة لأولياء الأمور .

وأشار إلى أنه لا يسمح بدخول الطالب سوى بعد التأكد من سلامته وإجراء الكشف الصحي عليه ، متابعا أن المدارس بسوهاج تراعي توزيع الكمامات الواقية على الطلاب .

ولفت " أبو زيد " إلى أن جميع العاملين بالمدارس يتبعون الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا أنه لا توجد أية مشكلة مع بدء العام الدراسي .