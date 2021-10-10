الرعاية الصحية: "أنزل أطمن" مجانية وتبدأ في 15 أكتوبر بمراكز طب الأسرة.. شاهد

قال الدكتور أحمد غريب، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، على خلفية عودة حملة " أنزل أطمن " للفحص الطبي الشامل في بورسعيد، إن الحملة تنطلق تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهدف منها هو فحص كافة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد غريب، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن الحملة ستبدأ بتاريخ 15 أكتوبر القادم وتستمر لمدة شهرين داخل مراكز طب الأسرة، معقبا: "الحملة موجهة لاكتشاف جميع الأمراض".

وتابع مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية: الحملة بتتم في نفس التوقيت من كل عام، والحملة تهدف لـ فحص جميع المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مسترسلا: "الإقبال كان جيدا العام الماضي".

وأكد "غريب": أن الهدف من الحملة هو اكتشاف الأمراض الخطيرة مبكرا، ونمنع حدوث المرض من بدايته.

وأشار إلى أن الفئة التي تعاني من أي مرض فهي تحظى بخدمة صحية شاملة ومجانية، أما بالنسبة التي تعاني من أمراض خطيرة فهي تخضع لحزمة أخرى من الفحوصات.

