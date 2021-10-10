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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إسلام قرطام يهنئ بيج رامي ويؤكد أنه قادر على تحطيم الرقم القياسي في الفوز بمستر أولمبيا

صدى البلد

وجّه إسلام قرطام مؤسس فريق KO SQUAD" "التهنئة للبطل العالمي بيج رامي نجم الفريق بعد تتويجه بلقب مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي، محققاً انجازًا تاريخياً له ولمصر، بعد ما استطاع نقل رياضة كمال الأجسام للمحترفين هذه النقلة الجديدة التي من شأنها رفع اسم البلاد عالياً، خاصة أن الشباب المصري يمتلك الجينات التي تؤهله لأن تضع مصر في مقدمة أبطال العالم في كمال الأجسام والألعاب الفردية بشكل عام.


وأكد رئيس اتحاد ستريت وورك أوت أن المنافسة هذا العام في مستر أولمبيا كانت شرسة، وربما تكون أقوى من العام الماضي، موضحاً أن هناك لاعبين من الذين خسروا لقب النسخة الماضية شاركوا هذا العامة بمستوى أفضل كثيراً، بالإضافة على ظهور مجموعة وجوه جديدة من الأمريكان مميزين للغاية مثل هانتر لابرادا ونيك والكر.


وتابع قائلا: "عرض التحكيم السري الـ " prejudging " كان عكس العام الماضي الذي حسم فيه رامي كل شيء، لكن الوضع كان مختلفاً في نسخة العام لأن الأمور لم تحسم وكان هناك بعض التوتر خوفاً من حدوث أي مفاجآت رغم ان رامي كان واضح الفارق بينه وبين منافسيه".


وأضاف قرطام: "هدفنا في المرحلة المقبلة الحفاظ على لقب مستر أولمبيا في مصر لعدة سنوات ورامي يكسر لنا الرقم القياسي في الفوز بمستر أولمبيا 8 مرات الذي حققه لي هاني وروني كولمان لأن رامي ليس أقل منهم على الإطلاق، صحيح حققنا انجاز تاريخي لكن لازم نكمل ان شاء الله".


واستكمل قائلا:" مصر قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في اللعبة، يعني محمد شعبان في ثاني مشاركة له في مستر أولمبيا نجح في الفوز بالمركز السابع وهو انجاز جيد، وينبئ بأنه سينافس على اللقب، ونفس الكلام بالنسبة لحسن مصطفى الذي نتوقع له تقديم مستويات عالية والأمر نفسه ينطبق على أحمد الورداني لأن كلاهما شاركا للمرة الأولى في مستر أولمبيا".


واختتم إسلام قرطام قائلاً:" ان شاء الله أولمبيا مصر للهواة وko pro الفعاليتين الكبرتين اللتين تستضيفهما مصر برعاية وزارة الشباب والرياضة في نهاية أكتوبر الجاري، تقدم لنا وجوه جديدة واعدة وقوية قادرة على المنافسة مع الرباعي المصري الذي شارك هذا العام في مستر أولمبيا لمواصلة الانتصارات".


وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

حسن مصطفي بيج رامي المصري رياضة الشباب المصرى

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