سجل وصنع 14 هدفا.. أرقام عمرو الحلواني لاعب سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي

تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا، مع عمرو الحلواني الجناح الأيسر قادما من نادي أسوان لمدة موسمين ليصبح الصفقة السابعة في انتقالات الميركاتو الصيفي.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع لاعب أسوان بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة.

صدى البلد يرصد ارقام عمرو الحلواني فى الموسم الماضي بقميص نادى أسوان.

وشارك عمرو الحلواني مع أسوان في الدوري الموسم الماضي فى 29 مباراة.

وقدم عمرو الحلوانى، موسما مميزا مع أسوان حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.

ودخلت العديد من الأندية فى مفاوضات من أجل ضم عمرو الحلوانى في الانتقالات الصيفية الحالية ومنها الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وفيوتشر، والإسماعيلي.

وتعتبر صفقة عمرو الحلواني هي السابعة لفريق سيراميكا هذا الصيف حيث أسفرت صفقات النادي عن ضم المهاجم باسم مرسي قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري وافدا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني وافدا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وإيفانز منساه لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأوليمبي لمدة 3 مواسم وافدا من نادي الدحيل القطري.