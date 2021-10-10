بنسبة 40% .. استشاري يحذر من مرض يسبب تأخر الإنجاب

قال ياسين الفقي، استشاري العقم، إن الدراسات العلمية كشفت مؤخرًا أن الرجل هو المتسبب فى مشكلة عدم الإنجاب بنسبة 60% لافتا إلى أن دوالى الخصية عبارة عن تمدد الأوردة بداخلها ينتج عنها تراكم كمية كبيرة من الدم .



وأضاف "ياسين الفقى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه عندما يتزايد كميات الدم فى الخصية يضغط على نسيج الخصية بشكل كبير ويرفع من درجة حرارتها وتقل بدورها عمليات انتاج الحيوانات المنوية وتضعف عمليات التخصيب وبالتالى يتأخر عملية الانجاب .



وأشار ياسين الفقى ، إلى أن دوالى الخصية تكون المتسبب الرئيسى لعدم الإنجاب بنسبة 40% لافتا إلى أنها تبدأ بنسب خفيفة وغير مؤثرة فيحدث الإنجاب ثم تأثيرها يتزايد ويتضخم وذلك مع تقدم العمر وتضعف الخصية وتسبب تأخر بالإنجاب لافتا إلى أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يساعد على علاج الدوالى بشكل أسرع .



وفي سياق آخر، قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي إن الدعامات من أهم طرق علاج ضعف الانتصاب عند الرجال، مشيرا إلى أنها عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة.

وأضاف ياسين الفقي أنه يتم وضع الدعامات داخل النسيج الكهفي فى العضو الذكرى، موضحا أنه بمجرد دخولها يصبح صلابته موجودة بنسبة 100%.