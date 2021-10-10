التموين: سعر كيلو الحلوى تبدأ من ٦٥ جنيه

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حول ضخ حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية .

وأفاد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف، بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكى بتخفيضات تتفاوت مابين الـ ٢٥ إلى ٣٠ فى المائة.

وأكدت التقارير الواردة ، إلى الدكتور على المصيلحى ، بأن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

من جانبه ، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة ، أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من ٦٥ جنيه والاثنين كيلوا ١٣٠ والثلاثة كيلو ٢٠٠ جنيه.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسميه وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات، وجوزية وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمى، بأن الدكتور على المصيلحى

قد شدد على الشركة القابضة بضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبئ، عن المواطنين بالمناسبات، مشددا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفة فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.