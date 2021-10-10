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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في عقار بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بعقار خلف المجزر بمنطقة تقسيم الكوثر دائرة قسم شرطة الخانكة دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عقار خلف المجزر تقسيم الكوثر دائرة القسم.

وعلي الفور جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية بالقليوبية والتي دفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 300 متر، ونشب الحريق بالطابق الأرضي، ملك "صلاح ع ع"، 65 سنة، صاحب شركة للعطور ومستحضرات التجميل.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق، وتولت النيابة التحقيق واستدعت المعمل الجنائي لاتخاذ شؤونه وبيان سبب الحريق.

القليوبية غرفة عمليات مستحضرات التجميل قوات الحماية المدنية المعمل الجنائى قوات الحماية غرفة عمليات النجدة

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