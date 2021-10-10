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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق مؤتمر "النيل شريان الحياة".. اليوم

نهر النيل
نهر النيل

ينطلق اليوم مؤتمر "النيل شريان الحياة"، ويحمل المؤتمر عنوان: "النيل شريان الحياة.. الواقع والمأمول"، ويرأس جلساته الدكتورة سوزان القليني، رئيسة الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفروآسيوي للمرأة.

يدور المحور الأول حول: "أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان والموقف الدولي"، ويتم مناقشة أوراق عمل، وأبحاث مقدمة من: الدكتور أحمد الطنانى، من مصر.. الدكتور محمد أحمد ضوينا، من السودان.. الدكتورة حنان محمد بلال، من مصر.. رجاء ناصر الموسوي، من العراق.. علي حسن علي الخولاني، من اليمن.. محمد أبو المجد، من  مصر.

ويدور المحور الثاني حول: "نهر النيل في الواقع الحالي.. تطور وضعه وما يطرحه من قضايا استراتيجية وقومية واقتصادية وسياسية"، حيث تناقش أبحاث وأوراق عمل مقدمة من كل من: الدكتورة هيام فواد ضمرة.. نجاح جاب الله.

ويركز المحور الثالث على: "نهر النيل عبر العصور.. أهميته وأدواره الدينية والاقتصادية والحضارية".. ويستعرض أبحاثًا وأوراق عمل من: بكر خازر المجالي، رئيس قسم التوثيق بالديوان الملكي الهاشمي بالأردن، ورئيس نادي أبناء الثورة العربية الكبرى.. الدكتور سامى ناصف.. رايقة محمد كامل نصر.. الأديب طه عثمان البيجاوي، رئيس ملتقى الأوطان للآداب والفنون.. سفيرة السلام العالمى الدكتورة الشيخة فاطمة بن عواد العيسى، من المملكة السعودية.. الشيخ حازم الحويطي.

وتجري المناقشات حول المحور الرابع، بعنوان: "المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها نهر النيل على مدار التاريخ"، حيث يتم عرض أوراق العمل والأبحاث، المقدمة من: الدكتور عدنان السعودي، والأديب محمد علي، وتغريد العيسى.

أما المحور الخامس، فهو بعنوان: "نهر النيل وآفاق المستقبل والحلول الممكنة لضمان أمن مصر والسودان وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.. الحلول السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية"، وقدم البحث الدكتور كمال بن يونس، من تونس. 

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