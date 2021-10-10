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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمكونات طبيعية.. بسمة الملا تكشف عن كبسولة واحدة تساعد على فقدان الوزن

بسمة الملا
بسمة الملا

قالت بسمة الملا، خبيرة تغذية، إن ثمرة القهوة الخضراء مع عشبة المانجو الأفريقية، تساعد على حرق الدهون، مشيرة إلى أنها موجودة فى الكبسولة التي تقدمها للمريض لفقدان وزنه.

 

وأضافت "بسمة" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أنه لا يجب غسل الخضروات بمياه ساخنة أو دافئة من أجل عدم فقدانها لقيمتها الغذائية.

 

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أنه يجب أن يتم التخسيس بطريقة صحية، حيث أنه لا يوجد أى فائدة من التخسيس إذا كان الجسم غير صحي.

 

وتابعت خبيرة التغذية، أن كورس الدايت عبارة عن كبسولة من ثمرة المانجو الافريقى والقهوة الخضراء التى تحتوى على نسبة الالياف للتخلص من انتفاخات القولون ومشاكل الأمعاء وتساعد على فقدان الوزن.

 

وأكدت أن مريض السمنة يسير بكورس مكثف تنصح هي به لفقدان الوزن مع نظام “دايت”، موضحة أن هذا الكورس يحتوي على فيتامينات متعددة، ومنها فيتامينات خاصة للبشرة والشعر.

 

وتابعت أن كورس التخسيس التي تقدمه يحتوي على هدية للحفاظ على الشعر وتنعيمه، لافتة إلى أن تلك الهدية تحتوي على مجموعة من الشامبو.

 

في سياق آخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن معدلات مرض السمنة تشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليا، وحتى إن كان الشخص نحيفا فإنه قد يكون لديه دهون بمنطقة البطن والأرداف.
 

وشددت على ضرورة الحصول على نقاط الحرق نتيجة احتوائها على العديد من الفيتامينات التي تعمل على تنشيط الجسم وحرق الدهون.

خبيرة تغذية حرق الدهون المانجو الأفريقية الخضروات التخسيس القهوة الخضراء

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