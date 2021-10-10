محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية في أول أيام دراسة

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا بمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية ، لمشروع كوبري علوي عرب الرمل / أجهور الرمل الجديد بالطريق الزراعي القاهرة – الاسكندرية بطول 1500م تنفيذ ( الهيئة العامة للطرق والكباري ) .

وأشار المحافظ ، إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري تطوير شبكات الطرق والكباري لتحقيق السيولة المرورية علي الطريق الزراعي ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة قويسنا وبحضور مهندسي الشركة المنفذة ، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة قويسنا .

ويشمل الكوبري 3 حارات مرورية بطول 3,5 م لكل إتجاه وبإجمالي 24 م وسيتم استكماله لقرية اجهور الرمل ليصبح طوله 1500 م ، بالإضافة إلى التوسعات السطحية على جانبي الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م ، بنسبة تنفيذ طبقاً للوزن النسبي 32,7 % من إجمالي المشروع .



كما افتتح محافظ المنوفية، مدرسة منشأة دملو الإعدادية المشتركة ( إحلال كلي ) بإجمالي 12 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 7 مليون جنيه ، حيث قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وأدار حواراً مع الطلاب للإطمئنان علي سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول للعام الدراسي والحصص المقررة ، كما تابع نسب الحضور والغياب بالمدرسة ، جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والاستاذ جمال أمين مدير الإدارة التعليمية .



يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار ، مشيراً إلي الإهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء ، مؤكداً علي ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

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