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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة منشأة دملو الإعدادية في أول أيام دراسة

صدى البلد

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا بمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية ، لمشروع كوبري علوي عرب الرمل / أجهور الرمل الجديد بالطريق الزراعي القاهرة – الاسكندرية بطول 1500م تنفيذ ( الهيئة العامة للطرق والكباري ) .

 

وأشار المحافظ ، إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري تطوير شبكات الطرق والكباري لتحقيق السيولة المرورية علي الطريق الزراعي ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة قويسنا وبحضور مهندسي الشركة المنفذة ، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة قويسنا .

 

ويشمل الكوبري 3 حارات مرورية بطول  3,5 م لكل إتجاه وبإجمالي 24 م وسيتم  استكماله لقرية اجهور الرمل ليصبح طوله 1500 م ، بالإضافة إلى التوسعات  السطحية على جانبي الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م  ، بنسبة تنفيذ طبقاً للوزن النسبي 32,7 % من إجمالي المشروع .


كما افتتح محافظ المنوفية، مدرسة منشأة دملو الإعدادية المشتركة ( إحلال كلي ) بإجمالي 12 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 7 مليون جنيه ، حيث قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وأدار حواراً مع الطلاب للإطمئنان علي سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول للعام الدراسي والحصص المقررة ، كما تابع نسب الحضور والغياب بالمدرسة ، جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والاستاذ جمال أمين مدير الإدارة التعليمية  .


يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار ، مشيراً إلي الإهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء ، مؤكداً علي ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

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اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية افتتاح مدرسة

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