احتجبت عن الظهور 40 عامًا.. تفاصيل وموعد عودة شمس البارودي إلى الشاشة

على الرغم من كثرة المغريات والعروض التي وُضعت أمامها من أجل العودة إلى الشاشة مرة أخرى ولو على سبيل الظهور في أحد البرامج، لكن قرار احتجاب الفنانة شمس البارودي عن الظهور كان نهائيًا بلا رجعة شأنها في ذلك شأن الكثير من الفنانات أبرزهم الراحلة العظيمة شادية.

هكذا اعتزلت شمس البارودي

قرار اعتزال شمس البارودي كان مفاجئًا للكثيرين خاصة أنها قررت ذلك في الوقت الذي بزغ فيه نجمها، وكانت واحدة من اجمل وأشهر الممثلات في الوطن العربي.

تبِع قرار الاعتزال، بعض القرارات الأخرى التي كان ابرزها لبس الحجاب والتبرؤ من جميع أعمالها وأفلامها السابقة.

إعلان التبرؤ من أفلامها السينمائية

وفاجأت الفنانة شمس البارودي جمهورها بإعلان مدفوع الاجر في فترة السبعينات، في إحدى الصحف القومية الكبرى، أعلنت من خلاله عن تبرُّئِها من تاريخها السينمائي وأعمالها الفنية.

وقالت شمس البارودي في إعلانها: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاقه الله، تعلن السيدة شمس البارودي ان الأفلام التي تُعرض لها حاليا، أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة.

وتابعت: كما تعلن انها اعتزات الفن نهائيًا منذ شهر فبراير 1982، بعد ادائها العمرة، وحسبي الله ونعم الوكيل.

عودة للظهور بطريقة اخرى

الجديد في الامر ان الفنان المصري، عمر يوسف، نجل الفنان حسن يوسف، اعلن عودة والدته الفنانة شمس البارودي للأضواء بعد غياب ما يقارب 40 عامًا.

وكشف عمر عن انتاج برنامج وثائقي، يوثق حياة والديه الفنان حسن يوسف ووالدنه شمس الباردوي، ليكون الظهور الاول لها بعد عشرات السنوات.

ولا زال الفيلم الوثائقي في طور الكتابة حاليًا، ولم تنكشف بعد كيفية وشكل ظهور الفنانة شمس البارودي من خلاله.

من هي شمس البارودي ؟

هي شمس الملوك جميل البارودي التي ولدت في 4 أكتوبر عام 1945 وتعود أصولها إلى سوريا حيث جاء جدها إلى القاهرة وعمل بالتجارة وظل جزء من العائلة في سوريا ولها أخ وحيد وست شقيقات.

بعد انتهائها من دراستها في المدارس الفرنسية درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا انها تركته بعد عامين كي تتفرغ للتمثيل وقد اشتهرت في بدايتها باسم شمس الملوك قبل أن تغيره لتشتهر باسم شمس البارودي.

بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "زوج بالإيجار" عام 1961 وبعدها بعام قدمت "دنيا البنات"، وفي عام 1965 شاركت في تقديم "هي والرجال" و"الجزاء" ولكن الجمهور عرفها بعد أن ظهرت صديقة سعاد حسني في فيلم "ليلة الزفاف" في العام نفسه، ومع هند رستم في فيلم "الراهبة" وكان موعدها مع البطولة في عام 1966، من خلال المسلسل الدرامي "العسل المر" والذي قدمت بطولته المطلقة.