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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إهمال الطالب لإجراءات كورونا سيعرضه لعقاب رادع

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن تفاصيل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022.

وقال “السعيد”، خلال تصريح لـ “صدى البلد”، سوف يطبق نظام الدراسة وجها لوجه، طبقا للقرارات التى تم إعلانها، وبالتالى نشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة طول الوقت، وأثناء تواجد الطالب داخل الكلية، إضافةً إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.

وناشد عميد كلية سياسة واقتصاد، الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لأن الأستاذ له الحق الكامل في اتخاذ الإجراء المناسب لمعاقبة الطلاب غير الملتزمين بتلك الإجراءات. 

وتحتفل جامعة القاهرة بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث قدم فريق أوركسترا وكورال الجامعة عرضًا بقيادة المايسترو مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و "ياحبيبتي يامصر"، و "عاش اللي قال"، و "باسم الله .. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت كان قد وجه بتأسيس  أول فريق أوركسترا وكورال من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات عام 2018، وتم تنظيم مسابقة فنية كبرى لاختيار فريق الأوركسترا من الطلاب الموهوبين موسيقيًا، وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا بين الطلاب الذين يمتلكون موهبة العزف، وفاز بالانضمام للأوركسترا نحو 30 طالب وطالبة حيث تم اختيار عدد من الطلاب الموهوبين وتدريبهم بالإدارة العامة لرعاية الشباب على العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية النحاسية والخشبية والآلات الايقاعية، كما تم تدريبهم على النوتة الموسيقية.

الدكتور محمود السعيد جامعة القاهرة كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة عام الدراسي الجديد الإجراءات الاحترازية

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