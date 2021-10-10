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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا.. هل يلجأ كيروش لـ البلدوزر ويستبعد لاعبين

كيروش - منتخب مصر
كيروش - منتخب مصر

كشف لقاء المنتخب المصري أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2020 عن مناطق قوة وضعف جديدة في صفوف منتخب مصر للمدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز بنتيجة 1/ 0 بصعوبة بالغة عن طريق تسديدة صاروخية من الوافد الجديد لمنتخب مصر عمر مرموش.

ولا زال منتخب مصر يعاني من قلة التهديف وغياب الأداء القوي منذ تولي المدير الفني حسام البدري مهام الفريق، إلى الآن في عهد البرتغالي كارلوس كيروش.

نقاط الضعف في صفوف منتخب مصر 

مركز صناعة اللعب الذي شغله عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، على حساب محمد مجدي أفشة المستبعد من صفوف المنتخب، ظهر كنقطة ضعف قوية أمام ليبيا وظهر عبدالله السعيد دون فعالية مطلقة على المرمى أو حتى في أداء مهامه لمساعدة اللاعبين بتمريرات حاسمة حيث ناب عنه في ذلك محمد صلاح.

الهجوم الذي قاده مصطفى محمد بات مستانسًا للغاية في غياب هداف الدوري المصري محمد شريف، ولم يتمكن مصطفى من خلق أي خطورة على مرمى ليبيا، بل إنه تفنن في إضاعة الفرص السهلة فضلًا عن الغياب عن الظهور في الملعب والاختفاء خلف مدافعي المنافس طوال فترات المباراة.

وعقب المباراة واجه كيروش انتقادات لاذعة بسبب عدم ضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لكن المدير الفني المخضرم لازالت عنده خياراته وخبراته التي تمنحه الثقة لحسم مباراة العودة في طرابلس.

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر 

وفقًا لاستطلاعات المحللين من خلال برامج التوك شو الرياضي، فإن أقرب الخيارات امام كيروش، تتلخص في البدء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى.

 بينما خط الدفاع سيتكون من أحمد حجازي ومحمود الونش، وفي الجانب الأيمن أكرم توفيق، ومفاضلة بين أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح على الظهير الايسر.

في منتصف الملعب الدفاعي قد يبدأ كيروش من حيث انتهى، فيلجأ للبلدوزر طارق حامد بجانب عمرو السولية، وأمامهم محمد النني بحرية هجومية تامة ليشغل مكان عبدالله السعيد، الذي لم يؤهله مستواه في المباراة السابقة للمشاركة في مباراة العودة.

محمد صلاح وعمر مرموش جناحين ثابتين، مع خيارات هجومية تتمثل في البدء بـ رمضان صبحي مع منح محمد صلاح أو مرموش مهام هجومية بديلا لمصطفى محمد، او الاضطرار للبدء باحمد حسن كوكا في مركز 9، وقد تغلب كيروش قناعاته ويمنح مصطفى محمد البداية للمرة الثانية على التوالي.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر 

تاتي أهمية مباراة ليبيا في كونها الحاسمة لتاهل منتخب مصر او ليبيا، ففي حالة التعادل تبقى حظوظ منتخب مصر اكبر بسبب تفوقه بفارق نقطة واحدة بينما يحتاج لحصد 6 نقاط من أنجولا والجابونن لصعوبة خسارة منتخب ليبيا من الفريقين.

في حالة فوز منتخب مصر سيوسع الفارق إلى 4 نقاط وهو ما يعني انه يحتاج فقط للفوز في مباراة واحدة أخرى ليضمن التاهل رسميا دون الحاجة إلى انتظارنتائج المنتخب الليبي.

أما في حالة خسارة منتخب مصر، سيضع المنتخب نفسه في موقف متأزم لأنه سيحتاج إلى الفوز في مباراتين مع تعثر منتخب ليبيا بالخسارة في أحد مبارياته.

 

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