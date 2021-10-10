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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 56 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف ، فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

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إزالة 56 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

 

في نفس السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة  56 حالة تعدى بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 9376 م٢ عبارة عن الآتي:-

 

- تنفيذ عدد 26 قرار إزالة بمساحة 6180 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدة المحلية بقرية النجيلة و البريجات بكوم حمادة.

 

- إزالة 18 حالة تعدي على مساحة  1538 م٢ ولاية هندسة الصرف على مصرف صرف اللوية بنطاق قري (الحسينية والسعيدية ) التابعة لقرية فيشا بالمحمودية

 

- إزالة  5 حالات تعدي بمساحة 1200 م بجمعية بزاويه صقر بأبو المطامير

 

- إزالة 6 حالات تعدي على المجاري المائية بمساحة 358 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون عبارة عن أكشاك خشبية وكافتيريا سقف صاج و ماكينات رى و خراطيم.

 

-  إزالة حالة تعدى بمساحة ١٠٠م بنديبة بدمنهور.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظ البحيرة

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