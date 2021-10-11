فشل في الإنتحار .. شاب أمريكي يسقط من الدور التاسع ويرفض المساعدة

تداول رواد التواصل الإجتماعي في ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو ظهر فيه شاب ينزف دماء من وجهه عقب سقوطه من شرفة شقة سكنية في الدور التاسع ببناية ضخمة في الولاية .

وفقا لما ذكره الإعلام الأمريكي، فإن مقطع الفيديو الخاص بالشاب الأمريكي، تسبب في ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و ذلك بسبب الإنتشار الواسع للفيديو عقب الحادث مباشرة .

فوجئ السكان بصوت مدوي هز أرجاء الشوارع المحيطة بالبناية التي قفز منها الشاب، ووجدوه ينزف في الشارع يحاول الوقوف و الركض بعيدا عن مكان الحادث .

ووفقا لرواية شهود العيان، فإن الشاب كان سليما لم يصب بأي كسر في أعضاء جسده، و لكن أصيب ببعض الجروح في وجهه، و لكنه تمكن من الوقوف على قدميه بعد الحادث .

جدير بالذكر أن الشاب كان في حالة هستيرية و يبدو أنه كان يرغب في الإنتحار، فقد أشار أحد شهود العيان أن الشاب كان يطلب منهم الإبتعاد عنه و رفض المساعدة أو حتى طلب الإسعاف و أخبرهم انه كان يرغب أن يموت