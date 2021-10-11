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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اختصاصات لجنة المشروعات بالبرلمان.. لائحة المجلس تجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

اختصاصات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

وتختص لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقيام بالأعمال الآتية :

 

1-المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها. 

 

2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

 

 4-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المشروعات المشروعات المتوسطة القطاع غير الرسمى الموضوعات متناهية الصغر اختصاصات

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