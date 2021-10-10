شفافية تامة.. قرعة علنية علي المحلات التجارية لشباب الخريجين في الخارجة

أجرت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، القرعة العلنية للمحلات التجارية للشباب بحي 25 يناير غرب مدينة الخارجة.

وقال المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، إن القرعة العلنية أجريت اليوم بقاعة المؤتمرات بالمجلس بشفافية تامة وجرى بثها بشكل مباشر عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأكد مجدى، اختيار 21 متقدمًا من إجمالي 40 لمحلات 25 يناير وعددها 21 محلًا تجاريًا بالإيجار الشهري 250 شهريًا، وسيجرى ترتيب الـ 19 المتبقيين كاحتياطي لمنحهم الفرصة حال عدم التزام من جرى اختيارهم بالقرعة.

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