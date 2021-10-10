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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية المنخفضات الجوية الممطرة بالسعودية .. تعرف علي موعدها وتأثيرها علي المملكة

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم السعودية سابقًا عن موعد دخول المنخفضات الجوية الممطرة على السعودية.

 

وقال المسند في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياض" السعودية: "بعض الحسابات تُدخل الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة، إذ دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريبًا".

 

وأضاف: "عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة".

 

وأضاف: "التنبؤات الجوية طويلة المدى لا نثق فيها 100% ولا حتى 50% ، فالتنبؤات بعيدة المدى لأجواء السعودية خاصة لازالت عصية وخفية وفيها الكثير من الثغرات والقصور، خاصة في عنصر المطر، وقد تتغير وتتبدل التوقعات في أي لحظة".

 

وكان المركز الوطني السعودية للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

 

وقال إنه في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

السعودية حالة الطقس المطر المدينة المنورة الرياض مكة المكرمة جازان القصيم المملكة سيول التنبؤات الجوية

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