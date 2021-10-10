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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبل سفيرا الدنمارك وليتوانيا

وزير الشباب يبحث نشر السياحة الرياضية الإفريقية

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كريم شريف سفير مصر لدي الدنمارك وليتوانيا، كما استقبل وزير مفوض مختار وريدة سفير مصر بدولة الجزائر، قبل سفرهم لتولي مهام وظيفتهم الجديدة كسفراء لمصر.

التقي وزير الشباب والرياضة بسفير مصر لدي الدنمارك وليتوانيا، تناول اللقاء بحث آفاق للتعاون مع الدولتين في المجالات الشبابية والرياضية، وتعزيز اللقاءات الدورية والتي تجمع بين الشباب من الدول، حيث تسعي تلك البرامج الي تقريب وجهات النظر وتعميق التعاون الدولي بين البلدين من خلال الاحداث المختلفة التي تقدم للشباب.

كما استقبل وزير الشباب والرياضة، وزير مفوض مختار وريدة سفير مصر بدولة الجزائر، تناول اللقاء تعظيم العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المرحلة المقبلة، والتي تشهد فيها مصر تطورا ملحوظاً في العلاقات الخارجية تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكذلك الاستعدادات التي ستتخذها السفارة المصرية في الجزائر من أجل تسهيل للبعثة المصرية والتي من المقرر لها أن تشارك في دورة العاب البحر المتوسط والتي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر في يونيو 2022.

وأكد صبحي خلال لقاءاته مع السفيرين، أن الخارجية المصرية في مختلف دول العالم تقوم بدور عظيم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلي إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد اواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

كما تطرق اللقاء إلى بحث السياحة الرياضية الإفريقية والانتشار فيها، خاصة وأن مصر أصبحت رائدة في هذا المجال، حيث تعمل مصر دائما على نشر ثقافة التعاون بين مختلف الدول الافريقية والعربية في جميع المجالات.
 

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