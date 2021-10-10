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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يعلن جاهزية مصطفى محمد لخوض مواجهة ليبيا غدا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف مسئولي منتخب مصر، عن جاهزية مصطفى محمد مهاجم الفراعنة، لمباراة العودة  أمام المنتخب الليبي غدا المقرر إقامتها في ليبيا ضمن منافسات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر2022.

 

وكان  تعرض الأناكوندا لكدمة فى القدم أثناء مباراة ليبيا الأولى وتسببت فى شعوره ببعض الآلام، إلا أن الجهاز الطبى اطمأن على سلامة اللاعب حاليا وجاهزيته لمباراة الإياب.

 

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استعدادا لمواجهة ليبيا.. منتخب مصر يجري مسحاته ويتدرب صباحا ويستمع لمحاضرة كيروش

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قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

 

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

كما حرص كيروش والجهاز المعاون علي الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وأنجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.

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