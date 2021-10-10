بمساحة 493 ألف م2.. الرى: إزالة 3763حالة تعدٍ ضمن حملة إنقاذ النيل

كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن تسجيل محافظة البحيرة أعلى معدل فى التعدي على جسور نهر النيل والمجارى المائية بين المحافظات فى مصر بواقع 31,796 حالة تعد، تليها الغربية بواقع 19,585مخالفة والوادى الجديد هى الأقل فى عدد المخالفات بواقع 12 مخالفة .



وأشارت وزارة الرى إلى أن إجمالى أعداد الازالات من حملة إنقاذ نهر النيل المستهدفة بلغت 165081 حالة بمساحة 19,357مليون متر مربع تقريبا

وأضافت أن إجمالى عدد الحالات المزالة حتى الآن بلغ 3763 حالة بمساحة 493 ألف متر مربع تقريبا، بينما يبلغ اجمالى الازالات المتبقية 161318 حالة بمساحة 18,864 مليون متر مربع تقريبا.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وأكدت الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ جميع الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.