سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 11- 10- 2021

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين





سجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى، عند 4.19 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنوك (بلوم ، عودة، الأهلى المتحد ، المشرق، فيصل الاسلامي) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنوك (الاستثمار العربي AIBK، الإمارات دبى الوطني، الإسكندرية ) 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصري للتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.14 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (التنمية الصناعية، قناة السويس) نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع .





وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنوك (أبوظبي الأول، التعمير والإسكان) نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الكويت الوطني NBK، أبوظبي التجاري) نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.