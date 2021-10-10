رئيس جامعة بني سويف يكرم باحثة لحصولها على منحة بجامعة تمبل الأمريكية

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، باحثة الدكتوراه إيمان محمود محمد فرحات بقسم النبات بكلية العلوم لحصولها علي منحة لحضور ورشة عمل بجامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر القادم ضمن المنح التنافسية المقدمة من مركز التميز للمياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية، والدكتورة ولاء حزين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ثروت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد اليمني منسق البرنامج.



وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتميز العلمي والبحثي الذي يحظى به أبناء الجامعة من الطلاب والباحثين والمكانة المرموقة التي يتمتعون بها علي الصعيد الدولي وأن هذا التميز لم يعد قاصرا علي الأوساط العلمية والبحثية داخل مصر بل امتد ذلك ليصل لدول وقارات أخرى.

وأضاف رئيس الجامعة أن الورشة تشمل التدريب علي تقسيم جودة المياه وأحدث التقنيات المستخدمة إضافة لزيارات ميدانية لعدد من محطات المياه والصرف الصحي بما سيكون له مردود إيجابي لكل المهتمين بقطاع المياه بكليات الجامعة المختلفة مثل كلية علوم الارض والدراسات العليا للعلوم المتقدمة وغيرها.