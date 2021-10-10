عمرو زكي عن لقاء مصر وليبيا: المباراة ليست سهلة

أكد عمرو زكي نجم نادى الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر الوطنى غدا الاثنين أمام نظيره منتخب ليبيا ليست سهلة.

وتغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية أحرزه عمر مرموش.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى نظيره الليبي للمرة الثانية غدا الاثنين فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وقال عمرو زكي الملقب بالبلدوزر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بالتوفيق لرجال منتخبنا للعودة بالانتصار من بنغازي غدا... مباراة ليست سهلة.

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.



وأصبح كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، على موعد مع كتابة تاريخ جديد مع المنتخب الوطني عقب تحقيق الفوز على منتخب ليبيا وتصدر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

فرص مصر في الصعود إلى كأس العالم

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويمتلك منتخب ليبيا رصيدا بلغ 6 نقاط من مباراتين، حيث سبق له الفوز على منتخب الجابون 2/ 1 فى مباراة الجولة الأولى التي أقيمت في ليبيا وفاز على أنجولا بهدف دون رد قبل أن يتلقي الهزيمة امام منتخب مصر الوطنى.

وفي حالة تحقيق الفوز، يتواجد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بأربع نقاط.

وفي حالة التعادل، يظل منتخب مصر في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن منتخب ليبيا الذي سيحافظ على المركز الثاني في تلك الحالة.

وبعد الجولة الرابعة ستبقي لكل منتخب مباراتان، واحدة على أرضه والثانية خارجها، حيث يلعب منتخب مصر أمام أنجولا خارج الأرض ويختتم مبارياته أمام الجابون في مصر.

ويتمكن منتخب مصر من حسم التأهل بشكل نهائي في حالة تحقيق الفوز على منتخب ليبيا وأنجولا ليتمكن من الوصول للنقطة الـ 13 ويضمن التأهل.

كما يمتلك منتخب مصر الوطني فرصة في التأهل في حال الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين مع النظر لنتائج الفرق الأخرى.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

