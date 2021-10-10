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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب اليد يواجه مقدونيا وديا في نوفمبر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعلن أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخب الوطني الأول، أن المنتخب سيلعب مباراتين وديتين مع منتخب مقدونيا الشمالية يومي 4 و6 نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير 2022.

وأكد صلاح أن المباراتين ضمن الأسبوع الدولي للمنتخبات والذي يبدأ من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل، ويشهد حضور اللاعبين المحترفين للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام المنتخب المقدوني.

وأضاف صلاح أن المنتخب الوطني بدأ منذ 19 سبتمبر الماضي استعدادته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من خلال تجمع اللاعبين يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، وتوقف التجمع خلال الأسبوع الماضي والحالي بسبب مشاركة الزمالك في بطولة العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل في رصيده 7 ألقاب قارية أعوام 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 و2020.

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