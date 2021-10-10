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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كرستيانو رونالدو بعد تحطيم رقم سيرجيو راموس

صدى البلد

علق نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على تحطيم رقم قياسي دولي آخر بعد الفوز على قطر أمس بثلاثية نظيفة.

ووصل رونالدو بقميص منتخب بلاده البرتغال إلى 181 لقاء دولي يوم السبت، لينجح في كسر رقم سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا، كأكثر لاعب أوروبي خوضاً للمباريات الدولية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأرقام القياسية دوماً إنجاز كبير، ولكن تلك الأرقام التي تتحقق مع المنتخب الوطني يكون لها بعداً آخر، 181 مباراة بقميص المنتخب أمر يدعو للفخر".

وواصل: "أن تسجل في مرمى 46 منتخبا فهو أمر يدعو للفخر أيضاً، هذا أمر لم أفكر مطلقاً أنه من الممكن تحقيقه".

واختتم: "نحن لن نتوقف هنا، سنقاتل من أجل المزيد، إلى الأمام يا برتغال".

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره القطري 3-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 37، في حين سجل جوزيه فونتي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل أندريه سيلفا هدف ثالث في الدقيقة 90.

ويحتل منتخب صربيا الصدارة مؤقتاً برصيد 14 نقطة، ثم البرتغال برصيد 13 نقطة، ثم لوكسمبرج برصيد 6 نقاط، ثم إيرلندا برصيد 5 نقاط، ثم إذربيجان برصيد نقطة.

يذكر أن قطر مستضيفة مونديال 2022، تلعب مع فرق المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا من أجل الاستعداد للبطولة دون احتساب نتائجها.

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